Apecar si ribalta a San Potito Ultra | paura per due anziani coniugi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – Nella tarda mattinata di oggi 2 febbraio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sanin via Circumvallazione, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’Ape Car con all’interno duedel posto che sono rimasti bloccati all’interno del veicolo dopo che questo si erato. Il personale VVF dopo averli liberati li ha affidati alle cure dei sanitari del 118. Ad avere la peggio è stato l’uomo il quale è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a controlli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Apecar ribalta

