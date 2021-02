Anticipazioni Primo Appuntamento puntata del 2 febbraio 2021 | cosa vedremo stasera in Tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 febbraio 2021)del 2. Tornano gli appuntamenti al buio made in Real Time: come ogni martedì a partire dalle ore 21.25 conosceremo da vicino altre coppie che si sono messe in gioco in cerca dell’amore. Tra protagonisti “curiosi”, talvolta eccentrici, o anche timidi, in molti si sono alternati sui tavoli del ristorante alla ricerca dell’anima gemella. Ecco allorain tv.del 2Tra i protagonisti chein tv, martedì 2, in ...