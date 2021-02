Anticipazioni Beautiful dall’8 al 14 febbraio 2021 | Ridge lascia Brooke dopo la verità su Thomas

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ledial 14 gennaio, ci svelano cheriesce a scoprire lain merito alla scomparsa die, quindi, sulla sua presunta morte nell’acido e, successivamente,in lacrime. Intanto, il giovane stilista cerca di recuperare il rapporto con Hope che, invece, gli dice di non illudersi. Anche con Shauna ci saranno colpi di scena, in quanto dirà ache intende farsi da parte, ma lui la farà accomodare sul divano e la spiazzerà baciandola appassionatamente. Intanto, vedremo anche cheriferirà a Steffy il suo progetto, rivelandole che, ora che lei e Hope hanno la custodia congiunta del piccolo Douglas, può finalmente puntare a sposarla. ...

puntatadi lunedì 1° febbraio 2021 : Dopo aver trovato Douglas (Henry Joseph Samiri) intento a giocare, Hope (Annika Noelle) capisce che Thomas (Matthew Atkinson) è caduto nell'...: Hope ha spinto Thomas in una vasca d'acido La cena della sera prima non è andata come sperato, Hope , spaventata dalle pretese di Thomas ha tentato la fuga, ma Douglas si è ...Le trame delle puntate americane di Beautiful: Bill potrebbe aver corrotto la dottoressa per il test del Dna su Kelly.Nei prossimi episodi di Beautiful Liam verrà a sapere se diventerà papà mentre Hope si avvicinerà a Thomas dopo il tradimento.