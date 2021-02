Anticipazioni americane Beautiful, il triangolo amoroso con un nuovo personaggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Tanti colpi di scena e nuove entrate saranno all’insegna delle puntate future di Beautiful, intanto gli spoiler americani ci rivelano che, nel cast della soap, sta per arrivare un nuovo personaggio, ma non solo, in quanto ci sarà il rientro di un’altra vecchia conoscenza. Il loro arrivo creerà non pochi scompigli, tra i quali un inaspettato e curioso triangolo amoroso. A cosa porterà e, soprattutto, chi sarà coinvolto? Non ci resta che scoprirlo con la lettura delle nostre Anticipazioni. Beautiful trame americane, svelata la new entry Le Anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che nel cast di Beautiful arriverà un nuovo personaggio, ovvero: ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 febbraio 2021) Tanti colpi di scena e nuove entrate saranno all’insegna delle puntate future di, intanto gli spoiler americani ci rivelano che, nel cast della soap, sta per arrivare un, ma non solo, in quanto ci sarà il rientro di un’altra vecchia conoscenza. Il loro arrivo creerà non pochi scompigli, tra i quali un inaspettato e curioso. A cosa porterà e, soprattutto, chi sarà coinvolto? Non ci resta che scoprirlo con la lettura delle nostretrame, svelata la new entry Ledici rivelano che nel cast diarriverà un, ovvero: ...

