ANGI | manifesto per la mobilità del futuro tra innovazione e sostenibilità

In un'economia sempre più orientata al digitale, abbracciando quelle che sono le nuove tecnologie abilitanti, diventa fondamentale guardare al futuro all'insegna della sostenibilità. È così che nasce il manifesto dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI sulla smart mobility destinato al decisore pubblico come contributo e linea guida per la mobilità del futuro. iniziativa realizzata in collaborazione con diversi partner sostenitori dell'ANGI tra cui il comitato scientifico dell'Associazione, istituzioni partner, università ed enti di ricerca. Il manifesto è stato presentato in una conferenza "figital" in cui sono stati illustrati i punti cardine di questo prezioso contributo: dalla regolazione degli incentivi fiscali ai parametri ...

