Angelini Pharma acquisisce Arvelle Therapeutics per 960 milioni di dollari (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – L'azienda farmaceutica Angelini Pharma ha acquisito Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del SNC (Sistema nervoso centrale). L'operazione è basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo di 960 milioni di dollari; oggi sono stati pagati 370 milioni di dollari, altri 240 milioni saranno pagati dopo l'approvazione regolamentare dell'accordo. Dalla fondazione dell'azienda, nel 2019, il team di Arvelle si è impegnato per rendere disponibile il cenobamato alle persone affette da epilessia in Europa. Il team ha collaborato a stretto contatto con gli enti regolatori ...

