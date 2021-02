Angelina Jolie si confessa: “Per me anni difficili” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Angelina Jolie ha fatto una confessione molto importante e molto delicata legata al suo passato. Ma diche cosa si tratta? Ecco le sue parole. Angelina Jolie è senza alcun dubbio una delle attrici più famose e conosciute in tutto il mondo. Tanti i film che l’hanno vista protagonista e che le hanno consentito di costruirsi Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto una confessione molto importante e molto delicata legata al suo passato. Ma diche cosa si tratta? Ecco le sue parole.è senza alcun dubbio una delle attrici più famose e conosciute in tutto il mondo. Tanti i film che l’hanno vista protagonista e che le hanno consentito di costruirsi

repubblica : Angelina Jolie mette in vendita un quadro di Winston Churchill - pizzaxvibezz : RT @latiziabionda_: Io: ma chi lascerebbe due come Angelina Jolie e Jennifer Aniston!? Brad Pitt: ?????? - latiziabionda_ : RT @latiziabionda_: Io: ma chi lascerebbe due come Angelina Jolie e Jennifer Aniston!? Brad Pitt: ?????? - zazoomblog : Angelina Jolie sarà Thena negli Eternals - #Angelina #Jolie #Thena #negli - DioCorti : RT @latiziabionda_: Io: ma chi lascerebbe due come Angelina Jolie e Jennifer Aniston!? Brad Pitt: ?????? -