Angelina Jolie: "Sento che mi mancano le capacità per fare la mamma casalinga" (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sento che mi mancano le capacità per essere una tradizionale mamma casalinga”: a confessarlo è Angelina Jolie in un’intervista rilasciata all’edizione britannica di Vogue. Protagonista della copertina di marzo della celebre rivista, l’attrice 45enne ha raccontato la sua esperienza con i sei figli avuti dall’ex marito Brad Pitt: Maddox (19 anni), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) e dei gemelli Knox e Vivienne (12). Sulle pagine di Vogue, l’artista ha rivelato le difficoltà generate dal lockdown e del grande supporto ricevuto dai ragazzi: “Sono bravi a prendersi cura di se stessi... Li adoro. Siamo una squadra”. “I bambini sono abbastanza resilienti e mi stanno aiutando, ma io non sono affatto brava”, ha aggiunto. “Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “che mileper essere una tradizionale”: a confessarlo èin un’intervista rilasciata all’edizione britannica di Vogue. Protagonista della copertina di marzo della celebre rivista, l’attrice 45enne ha raccontato la sua esperienza con i sei figli avuti dall’ex marito Brad Pitt: Maddox (19 anni), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) e dei gemelli Knox e Vivienne (12). Sulle pagine di Vogue, l’artista ha rivelato le difficoltà generate dal lockdown e del grande supporto ricevuto dai ragazzi: “Sono bravi a prendersi cura di se stessi... Li adoro. Siamo una squadra”. “I bambini sono abbastanza resilienti e mi stanno aiutando, ma io non sono affatto brava”, ha aggiunto. “Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili”, ha ...

