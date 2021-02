Angelina Jolie ammette: «Non sono brava a fare la mamma casalinga» (Di martedì 2 febbraio 2021) «Sento che mi mancano tutte le capacità per essere una tradizionale mamma casalinga». Angelina Jolie, 45 anni, in un’intervista con l’edizione britannica di Vogue che le dedica la copertina di marzo ha ammesso che essere madre in era coronavirus per lei non è affatto facile. L’attrice, che con l’ex marito Brad Pitt condivide sei figli – Maddox, 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14,e i gemelli Knox e Vivienne, 12 – ha spiegato: «Non sono mai stata brava a stare ferma. Volevo avere molti figli ed essere una mamma, ma immaginavo che sarei stata un po’ come Jane Goodall, sempre in giro in mezzo alla giungla». Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) «Sento che mi mancano tutte le capacità per essere una tradizionale mamma casalinga». Angelina Jolie, 45 anni, in un’intervista con l’edizione britannica di Vogue che le dedica la copertina di marzo ha ammesso che essere madre in era coronavirus per lei non è affatto facile. L’attrice, che con l’ex marito Brad Pitt condivide sei figli – Maddox, 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14,e i gemelli Knox e Vivienne, 12 – ha spiegato: «Non sono mai stata brava a stare ferma. Volevo avere molti figli ed essere una mamma, ma immaginavo che sarei stata un po’ come Jane Goodall, sempre in giro in mezzo alla giungla».

