Angelina Jolie ammette: "Gli ultimi anni sono stati davvero difficili" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Angelina Jolie ha ammesso di aver vissuto una serie di anni molto difficoltosi e ha parlato del suo avvicinamento - solo logistico - a Brad Pitt. Angelina Jolie ha ammesso di aver vissuto una serie di anni molto difficili a causa del divorzio con Brad Pitt, consumatosi tra il 2016 e il 2019. Come per molte altre persone la fine del 2020 ha rappresentato il raggiungimento di una timida luce in fondo al tunnel, anche l'attrice ha affermato di essere ritornata a vivere soltanto nell'ultimo periodo. In occasione di un'intervista con British Vogue, Angelina Jolie si è soffermata a parlare delle difficoltà vissute nel corso degli ultimi anni e del suo recente cambio di abitazione, in modo tale da far vivere i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha ammesso di aver vissuto una serie dimolto difficoltosi e ha parlato del suo avvicinamento - solo logistico - a Brad Pitt.ha ammesso di aver vissuto una serie dimoltoa causa del divorzio con Brad Pitt, consumatosi tra il 2016 e il 2019. Come per molte altre persone la fine del 2020 ha rappresentato il raggiungimento di una timida luce in fondo al tunnel, anche l'attrice ha affermato di essere ritornata a vivere soltanto nell'ultimo periodo. In occasione di un'intervista con British Vogue,si è soffermata a parlare delle difficoltà vissute nel corso deglie del suo recente cambio di abitazione, in modo tale da far vivere i ...

