' Andrea Zenga? Il padre lo ha cercato in ogni modo | ma ecco come ha reagito lui' | spunta il retroscena

lapinella : Che ragazzo educato e sensibile Andrea Zenga. Che tenerezza vederlo con suo fratello?? #AndreaZenga #gfivip - trash_italiano : ANDREA ZENGA MA LA BELLEZZA #GFVIP - IlContiAndrea : La vicenda degli Zenga (Andrea comunque gran signore) una martellata sugli zebedei al pari dei Pretelli che furono #GFvip - erikapretti21 : RT @lapinella: Che ragazzo educato e sensibile Andrea Zenga. Che tenerezza vederlo con suo fratello?? #AndreaZenga #gfivip - reri69975017 : @SimoGianlorenzi Confido che un domani tu e Stefania possiate essere un importante supporto x Tommaso, oltre a vole… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

, le sorprese al GF Vip non finiscono mai: il messaggio che proprio non si aspettava, le emozioni e i colpi di scena al GF Vip non finiscono mai! Venerdì sera l'incontro totalmente inaspettato con papà Walter, lunedì, sempre in diretta, la sorpresa del fratello Nicolò. E ...Va in onda ormai da cinque mesi. E in qualche modo bisogna cercare di tenere alta l'attenzione dle ...Andrea Zenga ha ricevuto un messaggio aereo da una ragazza misteriosa. Maria Teresa ironizza sull'accaduto: 'Il problema è smistare gli appuntamenti'.