Andie MacDowell ora ha i capelli grigi da pandemia e adora il suo nuovo look #hairpositive

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’attrice di Sesso, bugie e videotape, ovvero Andie Macdowell, oggi 62 anni, durante la pandemia ha scelto di non tingere i capelli. Un moto di ribellione all’ipercura alla quale le donne erano sottoposte prima dell’arrivo del virus che ha rivoluzionato la nostra vita. Anche lei, come molte di noi in quarantena che abbiamo rinunciato a depilazione, tinta capelli, make-up a favore di un look più naturale, ha scelto un approccio più casual alla sua routine di bellezza. E come molte di noi, anche lei lo ha adorato. Andie MacDowell al The Drew Barrymore Show ha rivelato di piacersi con il suo nuovo stile da silver fox.