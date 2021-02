Amici di Maria De Filippi, svolta clamorosa: fan elettrizzati (Di martedì 2 febbraio 2021) Amici di Maria De Filippi sembra aver a appena chiuso una partnership con un grande marchio. Amici diverrà il primo talent show a sbarcare su Amazon Prime Video. Mediaset non ha ancora confermato le voci, e l’indiscrezione è stata lanciata dal sito di Davide Maggio, secondo cui l’azienda del colosso americano ospiterà per la prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 febbraio 2021)diDesembra aver a appena chiuso una partnership con un grande marchio.diverrà il primo talent show a sbarcare su Amazon Prime Video. Mediaset non ha ancora confermato le voci, e l’indiscrezione è stata lanciata dal sito di Davide Maggio, secondo cui l’azienda del colosso americano ospiterà per la prima L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : I grillini li ignora. Ha tolto il saluto anche a certe ex colleghe del Pd. Quando vede Luca Lotti da lontano, prend… - Corriere : Meb è vestita di nero e non parla. Due certezze, in questi tribolati giorni, tra molte incertezze, voci, promesse,… - salvosottile : Sublime pezzo di ?@FabrizioRoncone? Boschi la ministra di tutto. Dopo la lite con Renzi, è in ogni scenario-… - Giornaleditalia : Amici su Amazon Prime Video: Maria De Filippi fa boom - FabiowFlorio : Boschi la ministra di tutto. Dopo la lite con Renzi, è in ogni scenario Buon pro gli faccia. -