Amici 20, Celentano incontenibile: “Scolaretti immaturi”, ballerini nei guai? (Di martedì 2 febbraio 2021) Il maestro di classico si è lamentato dell'atteggiamento degli allievi a lezione, ma solo per Tommaso c'è stato un provvedimento disciplinare: Alessandra è una furia con gli altri L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 febbraio 2021) Il maestro di classico si è lamentato dell'atteggiamento degli allievi a lezione, ma solo per Tommaso c'è stato un provvedimento disciplinare: Alessandra è una furia con gli altri L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Strong_Lion_ : Scusate ma per me il discorso della Celentano è giustissimo. Onestamente man mano che si procede, ad amici, arrivan… - malvaverbasco3 : @AmiciUfficiale di Mediaset non guardo quasi nulla....solo Amici....e da questo momento non credo di volerlo più ve… - _callmeTina : @sangio_amici Non è immatura, solo che estorce i discorsi della Celentano in base a come le conviene. - SoniaSoniaS3 : #mariadefilippi #amici Maria... quando c.... ci liberi dalla Celentano? - Ms_MartyReid : RT @__Flavia98: #Amici20 Amici senza la celentano: 'Sei bravissima' 'Andrai alla Scala di Milano tra un mese' 'Non ti preoccupare, anche se… -