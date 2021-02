Amalfi (Salerno) – Dopo il crollo del costone sgomberate alcune famiglie: la costiera rimarrà divisa in due per qualche mese (Di martedì 2 febbraio 2021) Uomini e mezzi di Anas e vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per liberare l’imbocco della galleria “Matteo Camera” e valutare come procedere. C’è ancora tanto da fare e non è escluso che la costiera possa rimanere divisa in due per alcuni mesià La costiera Amalfitana è tornata a sbriciolarsi sotto i colpi di un dissesto idrogeologico che, specie Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Uomini e mezzi di Anas e vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per liberare l’imbocco della galleria “Matteo Camera” e valutare come procedere. C’è ancora tanto da fare e non è escluso che lapossa rimanerein due per alcuni mesià Latana è tornata a sbriciolarsi sotto i colpi di un dissesto idrogeologico che, specie

carlosibilia : Sono in costante contatto con il comando provinciale dei @emergenzavvf di Salerno. Sono già state messe in salvo l… - Simo07827689 : RT @carlosibilia: Sono in costante contatto con il comando provinciale dei @emergenzavvf di Salerno. Sono già state messe in salvo le pers… - FerroNano : RT @carlosibilia: Sono in costante contatto con il comando provinciale dei @emergenzavvf di Salerno. Sono già state messe in salvo le pers… - Heimatmausoleum : RT @meteoeradar: Le prime immagini con il drone rendono l'idea della portata della frana che ha coinvolto il centro abitato di Amalfi. Magg… - GiorgioAntonel1 : RT @carlosibilia: Sono in costante contatto con il comando provinciale dei @emergenzavvf di Salerno. Sono già state messe in salvo le pers… -