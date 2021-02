Amalfi, frana improvvisa spacca il costone dal muro: si cercano vittime (Di martedì 2 febbraio 2021) Si scava tra le macerie per trovare eventuali vittime. Il crostone si è staccato ed è finito fino al lungomare. Una parte del costone roccioso ad Amalfi è crollato questa mattina improvvisamente. La frana è arrivata addirittura sino al lungomare. Non si hanno notizie di vittime spiega il sindaco Daniele Milano. La frana ha invaso l’intero tratto di strada, solitamente molto trafficato, ed ha coinvolto anche un tratto che si trova poco sotto il lungomare di Amalfi. “Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime”. LEGGI ANCHE >>> Ponte Morandi: chiusa la seconda inchiesta-probatoria sul caso del crollo LEGGI ANCHE >>> L’ora della verità: la ultime ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Si scava tra le macerie per trovare eventuali. Il crostone si è staccato ed è finito fino al lungomare. Una parte delroccioso adè crollato questa mattinamente. Laè arrivata addirittura sino al lungomare. Non si hanno notizie dispiega il sindaco Daniele Milano. Laha invaso l’intero tratto di strada, solitamente molto trafficato, ed ha coinvolto anche un tratto che si trova poco sotto il lungomare di. “Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano”. LEGGI ANCHE >>> Ponte Morandi: chiusa la seconda inchiesta-probatoria sul caso del crollo LEGGI ANCHE >>> L’ora della verità: la ultime ...

