Allarme tessile | molte aziende verso il fallimento | a rischio 300 dipendenti

(Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo una stima ancora provvisoria di Femca Cisl Bergamo, potrebbero esserci circa 20del comparto Moda (anche grandi nomi, ma soprattutto medio-piccole e artigiane) costrette alla riduzione del personale o persino alla chiusura in caso la crisi dovesse perdurare. Circa 300del settore moda e, sparsi nella nostra provincia sono alicenziamento, “ma potrebbero essere molti di più. Già oggi una piccola confezione artigiana di 8 persone ha chiuso la propria attività”. In provincia di Bergamo ci sono circa 230che si riconoscono nei CCNL industria, Piccola media industria, Artigiani del comparto, più altre 20 di altri contratti del comparto Moda (calzature, lavanderie, concia, pelli e cuoio). Queste rete di...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme tessile

BergamoNews

... ma residente a Prato , è deceduto mentre era a lavoro presso un'azienda, la Millefili Spa ... I colleghi hanno immediatamente lanciato l'contattando i soccorsi. Presso l'azienda è ...... quanto potrebbero calare per dipendenti e partite Iva? Da CsCper il debito delle imprese ... i consumi, specie di servizi come turismo, ristorazione, viaggi, e di beni durevoli come, ...Sabato il rider a Livorno, lunedì l'idraulico a Castelfranco di Sotto (Pisa), oggi l'operaio tessile a Montale (Pistoia). E' una settimana tragica sul fronte degli incidenti sul lavoro, questa in Tosc ...Ascoli.- “La filiera produttiva del tessile-calzaturiero nel Piceno è a rischio senza i fondi covid. E' urgente far ripartire i consumi, i trasporti ed anche i piccoli eventi e cerimonie” . Lo sostien ...