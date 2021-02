Alessandra Grandelis racconta Moravia | l’America degli estremi INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Pochi Paesi al mondo destano nell’animo del viaggiatore, che non sia disposto ad una paziente comprensione, reazioni così vive e talvolta così ostili come gli Stati Uniti”. Inizia così il saggio intitolato Perché gli Stati Uniti sono il Paese del futuro, scritto da Albertodurante un viaggio a New York nel 1955. Un argomento più che mai attuale a pochi giorni dall’insediamento del 46° PresidenteStati Uniti Joe Biden, dopo l’attacco al Congresso, quando sono ancora vive le proteste pro e contro Trump.come “Paese del futuro” ma anche Paese dei conflitti, dei contrasti,come luogo in cui tutto è possibile, in cui lusso sfrenato e povertà estrema convivono. Il Paese in cui libertà e conflitti razziali coesistono (argomento mai così ...