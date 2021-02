Alda D’Eusanio | il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico | ma è bufera sul risultato

Leggi su urbanpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ladidal GF Vip era nell’aria da qualche giorno: la permanenza della giornalista, entrata nel reality solo venerdì scorso (29 gennaio 2021), sembrava destinata a durare quanto un gatto in tangenziale. L’esternazione della concorrente – già costata l’espulsione a Fausto Leali – muoveva in effetti in quella direzione. Eppure, pare proprio che al Grande Fratello Vip 5 si utilizzino due pesi e due misure. Certo non si poteva sorvolare sull’argomento, non fosse altro che per la polemica generata all’esterno della casa. Leggi anche >> Caos al GF Vip, concorrente fuori controllo con gli autori: «Vedi d’annà a…»,immediatamancata al GF Vip: social in rivolta per l’esito delMa ...