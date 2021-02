Al via da marzo i test antigenici nelle farmacie (Di martedì 2 febbraio 2021) “Il servizio per l’esecuzione dei test antigenici nelle farmacie che aderiranno all’iniziativa verrà avviato a marzo”.Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della firma del Protocollo che regola la possibilità per le farmacie del Friuli Venezia Giulia di effettuare i test rapidi. Presenti alla sigla del documento Luca Degrassi e Marcello Milani, rispettivamente presidente e segretario generale di Federfarma Fvg, e la referente regionale di Assofarm-farmacieunite Alessandra Forgiarini.Come ha spiegato lo stesso Riccardi, le farmacie in Fvg sono circa quattrocento “distribuite in modo capillare e rappresentano un importante presidio di salute, soprattutto ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 febbraio 2021) “Il servizio per l’esecuzione deiche aderiranno all’iniziativa verrà avviato a”.Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della firma del Protocollo che regola la possibilità per ledel Friuli Venezia Giulia di effettuare irapidi. Presenti alla sigla del documento Luca Degrassi e Marcello Milani, rispettivamente presidente e segretario generale di Federfarma Fvg, e la referente regionale di Assofarm-unite Alessandra Forgiarini.Come ha spiegato lo stesso Riccardi, lein Fvg sono circa quattrocento “distribuite in modo capillare e rappresentano un importante presidio di salute, soprattutto ...

petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - sehmagazine : ?? Al via la VI edizione del Filming Italy - #LosAngeles, dal 18 al 21 marzo 2021 al 90% in modalità streaming. Pres… - pressitalia : La Tirreno-Adriatico fa tappa a Gualdo Tadino il 12 marzo - Ufficializzato oggi l’arrivo dell’importante corsa cicl… - Cyclingtimenews : ?? Presentata la 56esima edizione della Tirreno Adriatico ?? Il via da Lido di Camaiore il 10 marzo e arrivo finale… - Guarda_Cristina : RT @VicenzaPiu_com: Bonus Natalità, rappresentanti mamme venete escluse: “a marzo nuovo incontro con Lanzarin”. @Guarda_Cristina (EV): “re… -

Ultime Notizie dalla rete : via marzo L'oroscopo di martedì 2 febbraio 2021: Bilancia e Gemelli emotivoni

Ariete (21 marzo - 20 aprile) Cocktail importante di pianeti: Luna opposta che ti fa scalpitare ma ... i progetti dove dovevi collaborare vanno un po' a rilento ma non temere: prenderanno il via molto ...

L'erosione della Sentina in uno studio internazionale. Cancellati 9 ettari in vent'anni

Lo studio, disponibile online in modalità open access fino al 4 marzo 2021, ha analizzato le ... che nel resto del litorale adriatico sta scomparendo per via dell'antropizzazione. Per l'avifauna ...

IATA lancia Travel Pass: sperimentazione al via a marzo Teleborsa Sanremo 2021: Festival a porte chiuse, niente pubblico All'Ariston

Passa la linea dura: nessun figurante in platea, zero eventi in esterna e collegamenti con le trasmissioni, protocollo serrato anche per i cantanti e i loro staff. Si aspetta il via libera del Cts ma ...

Tirreno-Adriatico 2021, Vincenzo Nibali: “Un must del mio calendario. Non vedo l’ora di essere al via”

È stata presentata oggi la Corsa dei Due Mari, la Tirreno-Adriatico 2021, giunta ormai alla sua edizione numero 56. Sette tappe dal 10 al 16 marzo, percorso come di consueto spettacolare sia per le al ...

