Aifa precisa: "AstraZeneca ok anche per gli over 55 senza fattori rischio" (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI – Il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche nelle persone di età superiore ai 55 anni, purchè non presentino fattori di rischio, in quanto il rapporto rischi/benefici è comunque favorevole. Lo precisa l'Aifa in un passaggio del parere della Commissione tecnico scientifica che sabato scorso ha dato il via libera al farmaco, aggiunto ieri dopo una nuova riunione della Cts. “In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso – si legge nel documento - al momento per il vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI – Il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzatonelle persone di età superiore ai 55 anni, purchè non presentinodi, in quanto il rapporto rischi/benefici è comunque favorevole. Lo precisa l'Aifa in un passaggio del parere della Commissione tecnico scientifica che sabato scorso ha dato il via libera al farmaco, aggiunto ieri dopo una nuova riunione della Cts. “In attesa di acquisire ulteriori dati,dagli studi attualmente in corso – si legge nel documento - al momento per il vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto ...

