Afghanistan, serie di attentati. L’ombra dell’Isis in una terra già martoriata (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Stamani una serie di attacchi terroristici, quattro nella sola Kabul, ha colpito diversi obiettivi militari e civili in Afghanistan, con un bilancio di almeno tre morti e sette feriti. Un evento che rientra in una più preoccupante statistica sull’Afghanistan che vede i decessi dovuti agli attentati aumentare del 17% negli ultimi tre mesi del 2020. Sulla strage, non ancora rivendicata da un gruppo in particolare, sta già indagando la polizia di Kabul, la quale non esclude la responsabilità dello Stato Islamico. L’Isis pare infatti tutt’altro che scomparso dall’Afghanistan, avrebbe anzi rivendicato la maggior parte dei recenti attentati terroristici nel Paese centro-asiatico. Da parte sua, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha smentito il coinvolgimento della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Stamani unadi attacchi terroristici, quattro nella sola Kabul, ha colpito diversi obiettivi militari e civili in, con un bilancio di almeno tre morti e sette feriti. Un evento che rientra in una più preoccupante statistica sull’che vede i decessi dovuti agliaumentare del 17% negli ultimi tre mesi del 2020. Sulla strage, non ancora rivendicata da un gruppo in particolare, sta già indagando la polizia di Kabul, la quale non esclude la responsabilità dello Stato Islamico. L’Isis pare infatti tutt’altro che scomparso dall’, avrebbe anzi rivendicato la maggior parte dei recentiterroristici nel Paese centro-asiatico. Da parte sua, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha smentito il coinvolgimento della ...

