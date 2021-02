Adl: “Su Giuntoli fake news non l’ho messo alla porta” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha postato un tweet smentendo le voci sulla possibile scissione con il Ds Giuntoli e denuncia pubblicamente chi ha scritto questa fake news. Arrivata puntuale quindi la risposta del patron azzurro all’articolo pubblicato questa mattina da Repubblica. Suddetto articolo specificava addirittura i dettagli dell’addio in estate di Gattuso e dello stesso Giuntoli. Aurelio De Laurentiis però non ci sta e denuncia il tutto pubblicamente. Non sta mettendo alla porta nessuno. Questo il tweet di Aurelio De Laurentiis: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha postato un tweet smentendo le voci sulla possibile scissione con il Dse denuncia pubblicamente chi ha scritto questa. Arrivata puntuale quindi la risposta del patron azzurro all’articolo pubblicato questa mattina da Repubblica. Suddetto articolo specificava addirittura i dettagli dell’addio in estate di Gattuso e dello stesso. Aurelio De Laurentiis però non ci sta e denuncia il tutto pubblicamente. Non sta mettendonessuno. Questo il tweet di Aurelio De Laurentiis: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - ForzaNa51521144 : @SpudFNVPN tutto sto casino e Giuntoli rimane, Gattuso rimane e ADL pure... - generacomplotti : RT @cn1926it: #ADL al vetriolo: “Vanno di moda le fake news, ma non sto mettendo alla porta #Giuntoli. La cosa divertente…” #DeLaurentiis #… - JosiphOliver : RT @pasquale_caos: Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli perché sa vendere bene ed ha solo qualche problemin… - pasquale_caos : Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli perché sa vendere bene ed ha solo qualche prob… -