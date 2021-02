Acquaroli | obiettivo puntato sull' estate | un' agenzia per il turismo e l' internazionalizzazione i capitoli cruciali

(Di martedì 2 febbraio 2021) ANCONA - Si parla di tre mesi. Qualcosa in più, qualcosa in meno. È il termine che il governatore Francescoha dato alla sua struttura tecnica per mettere in cantiere l'architrave normativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli obiettivo

Corriere Adriatico

, che tra le sue deleghe ha tenuto in proprio turismo, è fortemente determinato a condurre fino in fondo il progetto che tiene il filo del suo programma elettorale e valorizzi in pieno il ...Carlo Ciccioli e FrancescoTra i provvedimenti importantissimi e inderogabili dei primi ... qui in terra marchigiana, l'ambitissimo siero e si è prefisso l', niente affatto ambizioso,...Mozione del consigliere Biancani per rendere gratutito lo screening dai medici di base, nei laboratori privati e nelle farmacie ...ANCONA - Si parla di tre mesi. Qualcosa in più, qualcosa in meno. È il termine che il governatore Francesco Acquaroli ha dato alla sua struttura tecnica per mettere in ...