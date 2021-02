"Accogliere chi fugge da Hong Kong" Affondo Usa contro la Cina (Di martedì 2 febbraio 2021) Pechino striglia Londra: "Non dovevate accettare le richieste di cittadinanza dai britannici d'oltremare" Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Pechino striglia Londra: "Non dovevate accettare le richieste di cittadinanza dai britannici d'oltremare"

aerrequattro : “Una sorta di anoressia dell’intimità contagia i ns. adolescenti e li preserva da ciò che l’intimità comporta: la p… - Marcellinosuper : RT @VangeloMatteo: Per non dimenticare mai chi è #matteosalvini che andava allo stadio con le buste nere dei rifiuti per accogliere i napol… - LlabiCami : RT @VangeloMatteo: Per non dimenticare mai chi è #matteosalvini che andava allo stadio con le buste nere dei rifiuti per accogliere i napol… - bundolo48 : RT @VangeloMatteo: Per non dimenticare mai chi è #matteosalvini che andava allo stadio con le buste nere dei rifiuti per accogliere i napol… - ereike05 : RT @VangeloMatteo: Per non dimenticare mai chi è #matteosalvini che andava allo stadio con le buste nere dei rifiuti per accogliere i napol… -