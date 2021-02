“Abbiamo fatto l’amore, è stato bravissimo”. GF Vip, Dayane Mello la strana ‘notte a luci rosse’. È lei a dire tutto agli altri nella casa (Di martedì 2 febbraio 2021) Dayane Mello è la prima finalista donna della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. Complice il successo nel suo paese natale, il Brasile, la concorrente ha vinto lo spareggio contro Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi con il 45,5% dei voti. La modella brasiliana ha dedicato il proprio ingresso in finale a sua figlia, ad Alfonso Signorini e a “tutta la famiglia del Grande Fratello”. Lo scorso novembre, dopo la notizia del primo prolungamento di quest’edizione, Dayane Mello è stata ad un passo dal lasciare la casa ed era stata l’ex suocera, mamma del modello Stefano Sala, padre della loro bimba, Sophie, a convincerla a rimanere e a trascorrere le festività natalizie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)è la prima finalista donna della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. Complice il successo nel suo paese natale, il Brasile, la concorrente ha vinto lo spareggio contro Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi con il 45,5% dei voti. La modella brasiliana ha dedicato il proprio ingresso in finale a sua figlia, ad Alfonso Signorini e a “tutta la famiglia del Grande Fratello”. Lo scorso novembre, dopo la notizia del primo prolungamento di quest’edizione,è stata ad un passo dal lasciare laed era stata l’ex suocera, mamma del modello Stefano Sala, padre della loro bimba, Sophie, a convincerla a rimanere e a trascorrere le festività natalizie ...

