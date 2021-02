A dicembre sono stati persi 101 mila posti di lavoro: 99 mila erano occupati da donne (Di martedì 2 febbraio 2021) . La crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus non ha colpito tutti allo stesso modo. Basta guardare gli ultimi dati dell’Istat sull’occupazione per rendersene conto: a dicembre 2020 su 101 mila posti di lavoro perso, 99 mila erano occupati da donne. La componente femminile si conferma ancora una volta la categoria, insieme ai giovani, più colpita dall’emergenza, con un divario di genere che si amplia sempre più nel mercato del lavoro. Lasciando sempre più donne vulnerabili dal punto di vista economico. A dicembre si sono persi 101 mila posti di lavoro: ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) . La crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus non ha colpito tutti allo stesso modo. Basta guardare gli ultimi dati dell’Istat sull’occupazione per rendersene conto: a2020 su 101diperso, 99da. La componente femminile si conferma ancora una volta la categoria, insieme ai giovani, più colpita dall’emergenza, con un divario di genere che si amplia sempre più nel mercato del. Lasciando sempre piùvulnerabili dal punto di vista economico. Asi101di: ...

