A “C’è Posta Per Te” sono impazziti tutti per la mamma di Zaniolo. Di recente ha dovuto mettere “privato” al suo profilo Instagram, ecco il motivo (Di martedì 2 febbraio 2021) L’abbiamo vista ospite assieme al figlio Nicolò Zaniolo a C’è Posta per te dove hanno regalato un’emozione ( e un assegno ) ad un ragazzo fan del calciatore che aveva perso la madre per un brutto male. Francesca Costa ha conquistato per la sua bellezza, ma del resto la donna 43enne non era esattamente una sconosciuta. Non molto tempo fa una grande polemica a causa di alcune foto considerate inappropriate per una mamma sul suo profilo social l’avevano costretta a rendere privato il suo Instagram. Chi è Francesca Francesca è nata a La Spezia e della sua vita privata non si hanno molte notizie; è sposata con l’ex calciatore Igor Zaniolo e oltre Nicolò i due hanno anche una figlia femmina, Benedetta. Ha raccontato di aver conosciuto il marito nel ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 febbraio 2021) L’abbiamo vista ospite assieme al figlio Nicolòa C’èper te dove hanno regalato un’emozione ( e un assegno ) ad un ragazzo fan del calciatore che aveva perso la madre per un brutto male. Francesca Costa ha conquistato per la sua bellezza, ma del resto la donna 43enne non era esattamente una sconosciuta. Non molto tempo fa una grande polemica a causa di alcune foto considerate inappropriate per unasul suosocial l’avevano costretta a rendereil suo. Chi è Francesca Francesca è nata a La Spezia e della sua vita privata non si hanno molte notizie; è sposata con l’ex calciatore Igore oltre Nicolò i due hanno anche una figlia femmina, Benedetta. Ha raccontato di aver conosciuto il marito nel ...

