A breve l’annuncio dell’uscita de La Casa di Carta 5, su Netflix in estate? (Di martedì 2 febbraio 2021) In attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Netflix sulla data della première, è ormai chiaro che le riprese de La Casa di Carta 5 siano in dirittura d’arrivo, tanto è vero che si sta lavorando alla campagna di marketing per il lancio dei nuovi episodi. A confermarlo sono alcuni degli attori della serie dei record di Netflix, un format che resiste nella top5 delle più viste al mondo nonostante l’assalto di recenti successo come La Regina degli Scacchi e soprattutto del fenomeno mondiale Bridgerton. La Casa di Carta 5 potrebbe uscire già nel corso dell’estate, o perfino in primavera inoltrata, a seconda di quando tempo si renderà necessario in post-produzione. A quanto pare, infatti, le riprese sono quasi al termine e alcuni attori stanno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) In attesa delufficiale da parte disulla data della première, è ormai chiaro che le riprese de Ladi5 siano in dirittura d’arrivo, tanto è vero che si sta lavorando alla campagna di marketing per il lancio dei nuovi episodi. A confermarlo sono alcuni degli attori della serie dei record di, un format che resiste nella top5 delle più viste al mondo nonostante l’assalto di recenti successo come La Regina degli Scacchi e soprattutto del fenomeno mondiale Bridgerton. Ladi5 potrebbe uscire già nel corso dell’, o perfino in primavera inoltrata, a seconda di quando tempo si renderà necessario in post-produzione. A quanto pare, infatti, le riprese sono quasi al termine e alcuni attori stanno ...

risingsunBA : RT @MariuzzoAndrea: Visto che nelle ultime ore il Twitter dei competenti si è vivacizzato per l'annuncio di un manuale, approfitto del tren… - librazione_ : RT @MariuzzoAndrea: Visto che nelle ultime ore il Twitter dei competenti si è vivacizzato per l'annuncio di un manuale, approfitto del tren… - PoliteKosmo : RT @MariuzzoAndrea: Visto che nelle ultime ore il Twitter dei competenti si è vivacizzato per l'annuncio di un manuale, approfitto del tren… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: Visto che nelle ultime ore il Twitter dei competenti si è vivacizzato per l'annuncio di un manuale, approfitto del tren… - tedpanski : RT @MariuzzoAndrea: Visto che nelle ultime ore il Twitter dei competenti si è vivacizzato per l'annuncio di un manuale, approfitto del tren… -

Ultime Notizie dalla rete : breve l’annuncio RedHill Biopharma annuncia il parere positivo del DSMB relativamente alla valutazione di sicurezza per lo studio COVID-19 di fase II/III su opaganib Fortune Italia