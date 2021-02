18.976 nuovi casi e 499 morti, farmaci illegali contro il Covid a Milano (Di martedì 2 febbraio 2021) In diverse città italiane i Carabinieri del Nas hanno rinvenuto farmaci illegali, importati clandestinamente, per curare il Covid. Il rischio è che si sviluppi un mercato nero parallelo. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 18.976 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 499 morti. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 febbraio 2021) In diverse città italiane i Carabinieri del Nas hanno rinvenuto, importati clandestinamente, per curare il. Il rischio è che si sviluppi un mercato nero parallelo. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 18.976 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 499. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Aquila6811 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 9.660 nuovi contagi, 499 morti, 18.976 guariti, 125.396 tamponi molecolari, 2.214 (-38) in terapia inte… - sportface2016 : In #Italia oggi: 9.660 nuovi contagi, 499 morti, 18.976 guariti, 125.396 tamponi molecolari, 2.214 (-38) in terapia… - notiziae : Covid, +9.660 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore. +499 morti, +18.976 guariti. Tamponi: 244.429 Casi testati… - AskdataCovid : 01 Febbraio 2021 i defunti sono 4 mentre i nuovi positivi accertati sono 195 in Calabria. Il totale dei tamponi pos… - LameziaInforma : Su 1.976 tamponi 195 nuovi casi, 421 guariti e 4 decessi -