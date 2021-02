17enne sconfigge la leucemia per tre volte | cosa le ha fatto il covid

Leggi su chenews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Aveva avuto la meglio, per tresulla grave malattia che l’aveva colpita, ma alla fine ilnon ha avuto pietà di lei. Ambulanza (Facebook)A 17 anni, per tretravolta dalla. Una storia iniziata presto, molto presto.linfoblastica acuta, una forma tremenda del nota malattia del sangue. Un trapianto di midollo osseo, terapie su terapie, cure su cure, per uscirne ogni volta. Per tornare a vivere ogni volta, per lottare contro un male che le consentiva di continuare ad essere una ragazza come tutte le altre, che le non le consentiva di avere sogni, speranze. Lei, nativa del Missouri, negli Stati Uniti, come un leone aveva combattuto ogni volta, ed ogni volta aveva vinto. I medici erano fiduciosi, la malattia delle ragazza stava regredendo, e lei stava ...