'Zona gialla', torna ad animarsi la Biblioteca Saffi: riaprono le sale ragazzi e la sala studio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per prenotazioni e richieste di prestito numericamente più consistenti gli utenti potranno inoltrare una mail alla Biblioteca (Biblioteca - Saffi@comune.forli.fc.it). Sarà mantenuto il servizio più ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per prenotazioni e richieste di prestito numericamente più consistenti gli utenti potranno inoltrare una mail alla@comune.forli.fc.it). Sarà mantenuto il servizio più ...

ricpuglisi : Ti vogliono far sentire in colpa per la zona gialla. Che immonda schifezza. - RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, il #Colosseo riapre al pubblico. Riaperti i #musei nelle Regioni in zona gialla. #ANSA @ParcoColosseo https://t.… - 75kunny : Le regole non sostituiscono mai l'intelligenza. Nemmeno in zona gialla -