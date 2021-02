Zona gialla: spostamenti, ristoranti, musei e negozi: le regole (Di lunedì 1 febbraio 2021) Solo cinque zone in arancione, il resto dell’Italia si è tinto di giallo. Da oggi, lunedì primo febbraio, scatta la nuova classificazione che vede l’alleggerimento delle misure restrittive per la maggior parte delle regioni italiane. Ma cosa si può fare in Zona gialla? E quali sono le regole da seguire? spostamenti, negozi, ristoranti e musei: vediamo cosa cambia rispetto alle zone arancioni e rosse. Rimane il divieto di spostamenti, se non comprovati da valide ragioni, dalle 22 alle 5 del mattino. E’ consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate – si legge ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Solo cinque zone in arancione, il resto dell’Italia si è tinto di giallo. Da oggi, lunedì primo febbraio, scatta la nuova classificazione che vede l’alleggerimento delle misure restrittive per la maggior parte delle regioni italiane. Ma cosa si può fare in? E quali sono leda seguire?: vediamo cosa cambia rispetto alle zone arancioni e rosse. Rimane il divieto di, se non comprovati da valide ragioni, dalle 22 alle 5 del mattino. E’ consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gliverso le altre abitazioni private abitate – si legge ...

In Italia, mentre i contagi rallentano e quasi tutte le regioni tornano in "zona gialla", gli occhi sono sulla crisi di Governo, che entra in una fase cruciale con il tavolo tecnico convocato dal ...

I principali indici europei salgono di un punto percentuale e lo stesso fa Piazza Affari specchio per il momento di una Italia tornata quasi completamente "zona gialla", quindi con meno restrizioni ...

POTENZA - Dopo circa tre mesi, stamani, in Basilicata - zona gialla dallo scorso 11 gennaio - gli studenti delle scuole superiori sono tornati in aula, al 50 per cento. Nei due capoluoghi lucani, Pote ...

Non uso giri di parole. Da oggi «quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia. Lo so che sarò impopolare (sono un pessimo politico): ma lasciare al virus la ...

