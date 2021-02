Zona gialla, ma gli esperti mettono in guardia gli italiani (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Italia passa quasi per intero in Zona gialla, ma gli esperti avvisano che non si tratta di un liberi tutti. Gli italiani devono infatti comprendere l’importanza della profilassi, e il rispetto delle regole è fondamentale. Galli, direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, usa termini perentori: “Il cambio di colore non può e non deve essere ‘tana libera tutti’. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti“. Perché “siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi. Il bisogno di una ripartenza lo sentiamo forte tutti, purtroppo, però, siamo ancora tra ‘color che son sospesi’.” Dello stesso avviso è anche Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova che in un’intervista ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Italia passa quasi per intero in, ma gliavvisano che non si tratta di un liberi tutti. Glidevono infatti comprendere l’importanza della profilassi, e il rispetto delle regole è fondamentale. Galli, direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, usa termini perentori: “Il cambio di colore non può e non deve essere ‘tana libera tutti’. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti“. Perché “siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi. Il bisogno di una ripartenza lo sentiamo forte tutti, purtroppo, però, siamo ancora tra ‘color che son sospesi’.” Dello stesso avviso è anche Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova che in un’intervista ...

