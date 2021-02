Zona gialla e assembramenti, gli esperti: “Epidemia può ripartire”. Cts contro i sindaci, l’Anci. “Basta tiro al bersaglio” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, Cts contro i sindaci per gli assembramenti. Miozzo, “Ma cosa fanno, dormono?”. La risposta di Decaro. Gran parte dell’Italia si trova in Zona gialla a partire dalla giornata del 1 febbraio, quando è entrata in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Le riaperture in quasi tutta Italia e gli assembramenti registrati già nell’ultimo fine settimana di gennaio preoccupano gli esperti, convinti che l’Epidemia possa tornare a correre a causa di comportamenti poco prudenti. Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, ha puntato il dito contro i sindaci. Italia Zona gialla, gli assembramenti preoccupano gli ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, Ctsper gli. Miozzo, “Ma cosa fanno, dormono?”. La risposta di Decaro. Gran parte dell’Italia si trova ina partire dalla giornata del 1 febbraio, quando è entrata in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Le riaperture in quasi tutta Italia e gliregistrati già nell’ultimo fine settimana di gennaio preoccupano gli, convinti che l’possa tornare a correre a causa di comportamenti poco prudenti. Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, ha puntato il dito. Italia, glipreoccupano gli ...

ricpuglisi : Ti vogliono far sentire in colpa per la zona gialla. Che immonda schifezza. - RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - sam_samu24 : RT @wolfPris: Prima mattina di zona gialla e Milano è già bloccata con traffico da venerdì prima di Natale: dai, fate i bravi. Il giallo no… - iaorananui : RT @Radio1Rai: ???'La classificazione #zonagialla non è un 'liberi tutti'. #Sanremo2021? Siamo in attesa di ricevere dalla dirigenza #Rai il… -