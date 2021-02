Zona gialla, cosa cambia per bar e ristoranti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 29 gennaio il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato con un tweet che diverse Regioni, a partire da lunedì 1 febbraio sarebbero passate alla Zona gialla, cioè l’area in cui il livello di rischio è ritenuto minore e – di conseguenza – si possono allentare le misure di contenimento del virus. “L’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato – ha scritto il ministro – Numerose regioni torneranno in Zona gialla. Questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa”, ha sottolineato. Quali sono le Regioni passate alla Zona gialla Sono 16 le Regioni che rientrano nella ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 29 gennaio il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato con un tweet che diverse Regioni, a partire da lunedì 1 febbraio sarebbero passate alla, cioè l’area in cui il livello di rischio è ritenuto minore e – di conseguenza – si possono allentare le misure di contenimento del virus. “L’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato – ha scritto il ministro – Numerose regioni torneranno in. Questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa”, ha sottolineato. Quali sono le Regioni passate allaSono 16 le Regioni che rientrano nella ...

