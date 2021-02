Zona arancione e zona gialla: l’Italia da oggi cambia colore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre, come sempre tra le polemiche, nella domenica pomeriggio di ieri in molti si sono riversati nelle strade e nei parchi, da oggi le regioni Italiane sono pronte veramente a cambiare colore e molte passano in zona gialla con la conseguente diminuzione delle misure di sicurezza. Cambio colore dal 1 febbraio La zona arancione continua per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Mentre tutte le altre regioni italiane si trovano in zona gialla. Una Italia che si mostra in modo tutto diverso rispetto a 1 mese fa, e proprio in questi giorni in cui si ricordano i primi positivi al virus nel Paese. “Le regioni oggi in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre, come sempre tra le polemiche, nella domenica pomeriggio di ieri in molti si sono riversati nelle strade e nei parchi, dale regioni Italiane sono pronte veramente aree molte passano incon la conseguente diminuzione delle misure di sicurezza. Cambiodal 1 febbraio Lacontinua per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Mentre tutte le altre regioni italiane si trovano in. Una Italia che si mostra in modo tutto diverso rispetto a 1 mese fa, e proprio in questi giorni in cui si ricordano i primi positivi al virus nel Paese. “Le regioniin ...

