Zelda Breath of the Wild 2 più vicino di quanto pensiamo? Un rivenditore avrebbe svelato la finestra di lancio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal giorno in cui è stato lanciato, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha influenzato la community dei giocatori e probabilmente l'industria stessa. Di conseguenza, uno dei giochi più attesi è il sequel che ancora non ha nessuna data di uscita. Tuttavia, un rivenditore austriaco potrebbe aver svelato la finestra di lancio. Breath of the Wild 2 è stato annunciato per la prima volta all'E3 2019, ma finora non sono state rivelate molte notizie ufficiali su questo gioco, lasciando i fan a speculare ulteriormente su quando potrebbe arrivare del nuovo materiale (gameplay, trailer) o la data di uscita. Un utente Twitter di nome Ezereal ha scoperto le possibili finestre di lancio sia per Breath of the ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal giorno in cui è stato lanciato, The Legend ofof theha influenzato la community dei giocatori e probabilmente l'industria stessa. Di conseguenza, uno dei giochi più attesi è il sequel che ancora non ha nessuna data di uscita. Tuttavia, unaustriaco potrebbe averladiof the2 è stato annunciato per la prima volta all'E3 2019, ma finora non sono state rivelate molte notizie ufficiali su questo gioco, lasciando i fan a speculare ulteriormente su quando potrebbe arrivare del nuovo materiale (gameplay, trailer) o la data di uscita. Un utente Twitter di nome Ezereal ha scoperto le possibili finestre disia perof the ...

Eurogamer_it : #Zelda Breath of the Wild 2: Un rivenditore avrebbe svelato la finestra di lancio. - infoitscienza : The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 uscirà nel 2021 per un negozio austriaco - teo_acm : RT @FeliceRaimondo: Cerco guida strategica di Zelda Breath of the Wild in lingua italiana: contatti in DM, no prezzi folli stile scarpe Lid… - FeliceRaimondo : Cerco guida strategica di Zelda Breath of the Wild in lingua italiana: contatti in DM, no prezzi folli stile scarpe… - __LittleS : @Presykun es un gato raro, le gusta ver dross y el Zelda breath of the wild sjsjjsjsjs te juro que se queda embobado viendo la tele ?? -