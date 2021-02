Zaniolo, tutti pazzi per sua mamma: chi è, quanti anni ha e che lavoro fa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha incantato il grande pubblico di C’è Posta Per Te, ma chi è la mamma di Nicolò Zaniolo? Ecco alcune curiosità sulla vita privata. Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo Nicolò Zaniolo è una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale. Il giocatore della Roma, sabato scorso, ha partecipato al programma C’è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Negli studi di Cologno Monzese, Zaniolo ha aiutato un suo giovane fans. Ma a prendersi la scena è stata di certo la mamma del giocatore della Roma, che ha accompagnato suo figlio Nicolò dalla De Filippi. Lei è Francesca Costa, moglie di Igor Zaniolo, papà di Nicolò, anche lui un calciatore abbastanza famoso negli anni ’90. Bellissima, in abito nero, ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha incantato il grande pubblico di C’è Posta Per Te, ma chi è ladi Nicolò? Ecco alcune curiosità sulla vita privata. Francesca Costa,di NicolòNicolòè una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale. Il giocatore della Roma, sabato scorso, ha partecipato al programma C’è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Negli studi di Cologno Monzese,ha aiutato un suo giovane fans. Ma a prendersi la scena è stata di certo ladel giocatore della Roma, che ha accompagnato suo figlio Nicolò dalla De Filippi. Lei è Francesca Costa, moglie di Igor, papà di Nicolò, anche lui un calciatore abbastanza famoso negli’90. Bellissima, in abito nero, ...

godot_gio : @zarcozilesi se nse butta niente potemo sognà pure che torna El Flaco, tanto. Tutti al massimo splendore sarebbe un… - Fabius40884986 : @PlacentiaRoma @Pasqual27977769 E so d accordo Anche io al momento nn me fido Infatti è piu na speranza che na cer… - dviegoperotti : RT @ToniaPeluso: Tutti noi diventati tifosi della Roma dopo aver saputo che Zaniolo ha fatto una donazione davvero importante #CePostaPerTe… - infoitsport : Nicolò Zaniolo a C’è Posta Per Te: la cifra regalata ad Alessandro lascia tutti a bocca aperta - infoitcultura : Zaniolo ospite a C'è posta per te. Ma non tutti gradiscono la scelta -