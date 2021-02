Xiaomi nella lista nera degli Usa, scatta il ricorso. L’azienda: “Non siamo legati al Governo e neppure all'esercito” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Xiaomi rischia grossi problemi finanziari in seguito all'inclusione nella lista nera Usa: la maggior parte dei suoi azionisti sono americani, e si troverebbero obbligati a vendere le loro quote facendo crollare il titolo. scatta il ricorso... Leggi su dday (Di lunedì 1 febbraio 2021)rischia grossi problemi finanziari in seguito all'inclusioneUsa: la maggior parte dei suoi azionisti sono americani, e si troverebbero obbligati a vendere le loro quote facendo crollare il titolo.il...

zazoomblog : Xiaomi nella lista nera degli Usa scatta il ricorso. L’azienda: “Non siamo legati al Governo e neppure allesercito”… - Digital_Day : I maggiori azionisti di Xiaomi sono quasi tutti fondi americani - miui_ita : Xiaomi fa causa agli USA per l’inserimento nella blacklist - gogeeknews : Xiaomi finisce nella lista nera degli USA, ma l'azienda risponde - giornaleradiofm : Usa: ricorso Xiaomi a corte su inclusione in 'lista nera': (ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Xiaomi fa ricorso contro il… -