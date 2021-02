Xiaomi fa ricorso negli Stati Uniti contro il blocco di Trump

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo paragonano spesso a Steve Jobs ma il suo impero è in Cina:è la disruptive tech company che mancava nel paese (foto: Getty Images)“Adotteremo le azioni opportune per proteggere gli interessi dell’azienda e dei suoi azionisti”. Nessun commento di circostanza: due settimane dopo esser finita nella blacklist dell’ex presidente degli, Donaldsi è rivolta alla giustizia americana. La compagnia ha presentato l’altro giorno un’azione legale nei confronti dei dipartimenti della Difesa e del Tesoro degli, chiedendo ai giudici della Corte distrettuale degli(distretto di Columbia) di “dichiarare illegale la decisione e di revocarla”. Il provvedimento attuato a gennaio dalla vecchia ...

ha infatti deciso di presentarepresso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. L'azienda cinese chiede ai tribunali di dichiarare illegale la decisione e ...facontro il governo americano per l'inclusione nella 'lista nera' delle società cinesi accusate di avere legami o di essere controllate dalle forze armate di Pechino. Un'inclusione ...La compagnia ha fatto ricorso alla giustizia contro la decisione dei dipartimenti del Tesoro e Difesa di considerare Xiaomi collegata ad ambienti militari di Pechino ...Xiaomi fa ricorso contro il governo americano per l'inclusione nella 'lista nera' delle società cinesi accusate di avere legami o di essere controllate dalle forze armate di Pechino. (ANSA) ...