Watford il club inglese dei figli d’arte: dopo Wise e Pochettino anche Bergkamp jr. (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attaccante Mitchel Bergkamp , figlio dell'ex calciatore dell'Inter Dennis Bergkamp, ??si è unito alla squadra del Watford. Il 22enne olandese ha firmato un contratto per un periodo di sei mesi ed è arrivato a parametro zero dopo l'esperienza alle giovanili dell'Almere City. Lo riporta il sito ufficiale del club dell'ex Milan Blisset. Bergkamp Jr giocherà per il Watford U23 e non per la prima squadra. Mitchell Bergkamp non è il primo figlio di ex calciatori famosi a giocare per il Watford. In organico c'è anche il 21enne Henry Wise, figlio dell'ex del Chelsea Dennis Wise. Inoltre, Maurizio Pochettino, il più giovane ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attaccante Mitchelo dell'ex calciatore dell'Inter Dennis, ??si è unito alla squadra del. Il 22enne olandese ha firmato un contratto per un periodo di sei mesi ed è arrivato a parametro zerol'esperienza alle giovanili dell'Almere City. Lo riporta il sito ufficiale deldell'ex Milan Blisset.Jr giocherà per ilU23 e non per la prima squadra. Mitchellnon è il primoo di ex calciatori famosi a giocare per il. In organico c'èil 21enne Henryo dell'ex del Chelsea Dennis. Inoltre, Maurizio, il più giovane ...

