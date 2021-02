Washington | rimonta clamorosa in 8' | così Beal e Westbrook hanno beffato Brooklyn

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un incredibile finale di gara premia il coraggio e la tenacia dei Wizards e punisce la supponenza dei Nets.trova il modo di riprendere per i capelli un match in mano alla squadra ...

Bradley Beal però a otto secondi dalla fine trova la tripla che tiene in vita, Harris invece di chiamare timeout produce una rimessa da dimenticare regalando il pallone a Mathews, ...... tra cui una tripla sulla sirena del terzo quarto per fermare un tentativo didei Bucks. Atlanta acuisce la crisi dicon 41 di Young e 11 di Gallinari, in 18 minuti in campo con 50%...Rimonta pazzesca di Washington su Brooklyn: Beal e Westbrook segnano 78 punti in due, tra cui il parziale di 8-0 con cui ribaltano i Nets negli ultimi 12 secondi di gioco. Philadelphia anche senza Emb ...Finale pazzesco nella sfida ad altissimo punteggio tra Wizards e Nets. Con Brooklyn avanti di cinque lunghezze a 12.3 secondi dalla fine, Bradley Beal e Russell Westbrook hanno realizzato due triple i ...