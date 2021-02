Wanda Nara e Mauro Icardi, furto nella villa di Parigi: per i ladri un bottino di 400mila euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) ladri a casa Icardi. Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati vittime di un furto nella loro villa a Parigi e i malviventi hanno portato via un bottino di oltre 400mila euro, potendo contare anche sul... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021)a casasono stati vittime di unloroe i malviventi hanno portato via undi oltre, potendo contare anche sul...

