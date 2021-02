Wanda Nara e Mauro Icardi derubati: furto nella villa parigina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una brutta sorpresa a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi. I ladri hanno fatto irruzione nella villa parigina portando via gioielli e abbigliamento di lusso (il cui valore si aggira attorno ai 400mila euro). La moglie di Icardi ha spesso mostrato il suo prezioso guardaroba ai follower di Instagram, con scatti e storie che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una brutta sorpresa a casa di. I ladri hanno fatto irruzioneportando via gioielli e abbigliamento di lusso (il cui valore si aggira attorno ai 400mila euro). La moglie diha spesso mostrato il suo prezioso guardaroba ai follower di Instagram, con scatti e storie che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

