Wanda Nara e Icardi derubati, guarda il prezioso guardaroba (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladri in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi nella notte tra sabato e domenica. L’attaccante del Psg era in trasferta per la partita a Lorient, tra l’altro persa. La moglie era impegnata con i ragazzi sul campo da calcio. Il bottino del furto nella villa alle porte di Parigi è stato consistente: sono stati portati via preziosi, orologi, gioielli e abbigliamento per un valore di circa 400mila euro. Solo pochi giorni prima la bionda e procace Wanda mostrava sui social la “ricchezza” del suo guardaroba… La cabina armadio di lusso di Wanda non era un segreto per nessuno. La moglie di Icardi spesso postava sui social foto e video dei suoi ricchi capi d’abbigliamento, borsette, scarpe di ogni genere, accessori da nababbi, oltre a orologi e preziosi. E sarà proprio lei che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladri in casa die Mauronella notte tra sabato e domenica. L’attaccante del Psg era in trasferta per la partita a Lorient, tra l’altro persa. La moglie era impegnata con i ragazzi sul campo da calcio. Il bottino del furto nella villa alle porte di Parigi è stato consistente: sono stati portati via preziosi, orologi, gioielli e abbigliamento per un valore di circa 400mila euro. Solo pochi giorni prima la bionda e procacemostrava sui social la “ricchezza” del suoroba… La cabina armadio di lusso dinon era un segreto per nessuno. La moglie dispesso postava sui social foto e video dei suoi ricchi capi d’abbigliamento, borsette, scarpe di ogni genere, accessori da nababbi, oltre a orologi e preziosi. E sarà proprio lei che ...

Corriere : I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro - NoceRosario : @sofiamazelli1 Il problema è che lei è Wanda Nara... - infoitsport : Wanda Nara e Icardi derubati nella notte: il bottino vale una fortuna! - pixel_di : RT @Corriere: I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro - BreakingItalyNe : RT @Corriere: I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro -