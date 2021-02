Volley, i migliori italiani della final four di Coppa Italia. Juantorena firma un altro trofeo (Di lunedì 1 febbraio 2021) OSMANY Juantorena: Un altra Coppa alzata da questo giocatore straordinario che sia in semifinale contro Modena, sia in finale contro Perugia, mantiene livello altissimo di rendimento. In finale per lui 12 punti, 48% in attacco e 52% in ricezione con un muro. FABIO BALASO: Vince la battaglia dei liberi con una super finale chiusa con il 69% in ricezione e qualche difesa molto importante. ROBERTO RUSSO: Devastante nella semifinale contro Trento. Demolisce la Itas a forza di muri e attacchi vincenti. Il lungo stop, forse, non gli permette di essere performante a 24 ore di distanza e in finale è meno efficace: 7 punti, il 40% in attacco e due muri. DRAGAN TRAVICA: Vince il duello a distanza con Simone Giannelli nella semifinale contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) OSMANY: Un altraalzata da questo giocatore straordinario che sia in semie contro Modena, sia ine contro Perugia, mantiene livello altissimo di rendimento. Ine per lui 12 punti, 48% in attacco e 52% in ricezione con un muro. FABIO BALASO: Vince la battaglia dei liberi con una supere chiusa con il 69% in ricezione e qualche difesa molto importante. ROBERTO RUSSO: Devastante nella semie contro Trento. Demolisce la Itas a forza di muri e attacchi vincenti. Il lungo stop, forse, non gli permette di essere performante a 24 ore di distanza e ine è meno efficace: 7 punti, il 40% in attacco e due muri. DRAGAN TRAVICA: Vince il duello a distanza con Simone Giannelli nella semie contro ...

