Violenza domestica a Giarre | bimbo di 10 anni salva la madre

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un bambino di soli 10 anni è riuscito a salvare la vita della madre, vittima degli abusi del marito: storia a lieto fine in Sicilia. Un bambino di soli 10 anni ha salvato la vita della madre chiamando il 112 e denunciando gli abusi quotidiani da parte del padre.

Ha chiamato la polizia e ha denunciato il padre. Un bambino di 10 anni è riuscito a denunciare una storia di violenza domestica chiamando solo il 112 e chiedendo aiuto per la mamma. Il piccolo ha chiesto aiuto agli agenti spiegando che il padre stava picchiando sua madre. L'uomo, sotto l'effetto dell'alcol, aveva aggredito la moglie. Nel 2019 aveva sponsorizzato una legge dello Stato della California, il Phoenix Act, che proroga da tre a cinque anni i termini della prescrizione per i reati di violenza domestica. Evan Rachel Wood fa nome e cognome di colui che avrebbe abusato per anni di lei: Marilyn Manson. L'attrice aveva più volte raccontato di essere stata vittima di abusi. Papa Francesco prega per le donne vittime di violenza. Il Santo Padre ha detto: "È impressionante il numero di donne colpite, offese..."