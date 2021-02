Vietato ammalarsi | anche di Covid | l' ordinanza della sindaca | manca il medico

youtgnet : 'A Oniferi vietato ammalarsi e prendere il Covid': l'incredibile (e provocatoria) ordinanza della sindaca -

In tempi di ordinanze anti Covid, quella della sindaca di Oniferi, in provincia di Nuoro, è sicuramente la più originale: èe, soprattutto, èinfettarsi con il Covid - 19. Neanche a dirlo non è ammesso neppure avere bisogno di farmaci o cure. La 'strana' ordinanza firmata dalla prima cittadina ...Manca il medico nell'ambulatorio del paese:. La prima cittadina, spiega il documento, è stata informata via Whatsapp della rinuncia all'incarico di assistenza primaria da parte del ...A Oniferi, in provincia di Nuoro, l'impossibilità di ottenere un medico di base per il paese ha costretto la prima cittadina ha emettere un'ordinanza particolare ...Il medico storico di Oniferi ha lasciato l'ambulatorio durante l'estate e per mesi ad assicurare l'assistenza ai cittadini del paese sono arrivati neolaureati con incarico di pochi mesi. L'ultimo è an ...