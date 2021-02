VIDEO American Magic, le lacrime di Hutchinson e delle famiglie. L’emozionante addio alla Prada Cup (Di lunedì 1 febbraio 2021) American Magic ha dato addio alla Prada Cup 2021 a seguito della sonora sconfitta per 4-0 in semifinale contro Luna Rossa. Lo scorso 17 gennaio, proprio nel corso di una sfida del round robin al cospetto del Team Prada Pirelli, Patriot era rimasta vittima di una spaventosa scuffia, rischiando di affondare: solo dopo oltre due ore di soccorsi si era riusciti ad evitare che colasse a picco nell’Oceano Pacifico. La compagine che rappresenta il New York Yacht Club non ha escluso una nuova partecipazione in futuro, magari sin dalla prossima edizione (qualcuno vocifera che, qualora si confermassero i Defender di Team New Zealand, potrebbe svolgersi addirittura in campo neutro negli Emirati Arabi: l’attrazione della pecunia…). “Eravamo convinti di potercela giocare, ma non è ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha datoCup 2021 a seguito della sonora sconfitta per 4-0 in semifinale contro Luna Rossa. Lo scorso 17 gennaio, proprio nel corso di una sfida del round robin al cospetto del TeamPirelli, Patriot era rimasta vittima di una spaventosa scuffia, rischiando di affondare: solo dopo oltre due ore di soccorsi si era riusciti ad evitare che colasse a picco nell’Oceano Pacifico. La compagine che rappresenta il New York Yacht Club non ha escluso una nuova partecipazione in futuro, magari sin dprossima edizione (qualcuno vocifera che, qualora si confermassero i Defender di Team New Zealand, potrebbe svolgersi addirittura in campo neutro negli Emirati Arabi: l’attrazione della pecunia…). “Eravamo convinti di potercela giocare, ma non è ...

